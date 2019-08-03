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Mersin’de incir altın yılını yaşıyor

Mersin’in Mut ilçesinde bu yıl ilk hasadında 15 liradan alıcı bulan incirin kilosu 6 liradan satılması üreticiyi sevindirdi.

03 Ağustos 2019 Cumartesi 10:14
Mersin’de incir altın yılını yaşıyor

Mersin’in Mut ilçesinde bu yıl ilk hasadında 15 liradan alıcı bulan incirin kilosu 6 liradan satılması üreticiyi sevindirdi. İlçede bu yıl 5 bin ton incir rekoltesi bekleniyor.


Türkiye’de piyasaya erken incir sunabilen Mut ilçesinden yaklaşık bin 500 aile 6 bin dekar alanda ekili incirden elde ettikleri gelirle geçimlerini sağlıyor. Şırası, tadı, aromasıyla tercih edilen Mut inciri, kalitesi ve fiyatıyla üreticisini sevindirdi. Bu yıl 5 bin ton rekolte bekleyen üreticiler, "Güneş doğmadan sabahın erken saatlerinde kalkıyoruz. Sıcaklar başlamadan inciri toplamak zorundayız. Sıcağa kalırsak incirin sütü vücudumuzu yakıyor. Toplaması zor olmasına rağmen fiyatı 6 lira olması bizi sevindiriyor. Fiyatlar geçen yıllara oranla çok iyi. İncir bu yıl altın yılını yaşıyor. Emeğimizin karşılığını fazlasıyla alıyoruz. Piyasanın bu şekilde devam etmesi durumunda incirden bu yıl para kazanacağız" dediler.


İncirin bu yıl altın yılını yaşadığını söyleyen tüccar İsmail Kaplan, turfandasının kilosunu 15 liradan şuanda ise 6 liraya satın aldığını söyledi.


İncirin emeğinin zor olduğunu söyleyen üretici Soner Uğur ise, “Bu yıl incirin kalitesi de çok yüksek. Fiyatta çok güzel iç piyasada çok güzel gidiyor” dedi.

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Haber Tarihi: 03 Ağustos 2019 Cumartesi 10:14
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