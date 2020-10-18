  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Mersin'de husumetli aileler barıştırıldı
Aktüel

Mersin'de husumetli aileler barıştırıldı

Yeniakit Publisher
2020-10-18 16:37:20 -
Mersin'de husumetli aileler barıştırıldı

MERSİN (AA) - Mersin'in Akdeniz ilçesinde aralarında husumet bulunan iki aile, kanaat önderlerinin devreye girmesiyle barıştırıldı.

İlçede yaşayan Genç ve Özkan ailelerinin arasında 3 yıl çıkan kavgada bir kişinin ölümüyle başlayan husumetin sona erdirilmesi için kanaat önderleri devreye girdi.

Yıllar sonra bir araya gelme karara alan iki aile için Hal Mahallesi'ndeki Şeyh İzzettin Camisi önünde barış etkinliği düzenlendi.

Etkinlikte konuşan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, hoşgörü, barış ve kardeşliğin değerli, yüce ve kutsal kavramlar olduğunu ifade ederek, ailelerin barışmasını sağlayan kanaat önderlerine teşekkür etti.

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak da iki aile tarafları için birlik ve beraberlik mesajı verdi.

İl Müftüsü Şaban Kondi'nin katılımıyla yapılan duanın ardından iki aile fertleri Kur'an-ı Kerim'e el basıp birbirlerine haklarını helal etti.

Genç ve Özkan ailelerinin arasındaki husumetin son bulması nedeniyle kurban kesildi, davetlilere tatlı ikram edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
KKTC cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçim sonuçları
Dünya

KKTC cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçim sonuçları

KKTC cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları Ersin Tatar ne kadar oy aldı? Mustafa Akıncı ne kadar oy aldı? Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden cumh..
Paşayeva: Karabağ'da İstanbul'un kilidini alma mücadelesi veriyoruz
Dünya

Paşayeva: Karabağ'da İstanbul'un kilidini alma mücadelesi veriyoruz

Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva katıldığı televizyon programında, "Biz bugün burada Sadece Bükü'nün değil, Karabağ'da İstanbul'un ki..
Bunu yaparsanız korona sizi daha kolay bulur!
Korona Virüs

Bunu yaparsanız korona sizi daha kolay bulur!

Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof Dr. Nevzat Tarhan, Yeni Akit'e özel röportaj verdi. Tarhan, herkesin merak ettiği 'Koronavirüse karşı psik..
Satılık 2011 Model Chevrolet Captiva
Satılık 2011 Model Chevrolet Captiva

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay