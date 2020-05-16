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Mersin'de güneş enerjisinin su deposunda mahsur kalan kedi yavruları kurtarıldı

Yeniakit Publisher
2020-05-16 23:07:03 -
Mersin'de güneş enerjisinin su deposunda mahsur kalan kedi yavruları kurtarıldı

MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde güneş enerjisinin boş olan su deposunda mahsur kalan 3 kedi yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Aşağı Tömük Mahallesi'nde yazlık bir sitenin güneş enerjilerinin bulunduğu kısmında kedi yavrusu sesi duyan vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Adrese giden ekipler, bir güneş enerjisinin boş olan su deposunda 3 kedi yavrusunun mahsur kaldığını tespit etti.

Burada yapılan çalışmayla kedi yavruları kurtarıldı.

Gerekli bakımlarının ardından kedi yavruları, sahiplenmek isteyen bir vatandaşa verildi.

Vatandaşlar da kedileri kurtaran itfaiye ekiplerine teşekkür etti.


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