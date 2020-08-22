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Aktüel Mersin'de göç yolunda yorgun düşen leyleğe yardım eli
Aktüel

Mersin'de göç yolunda yorgun düşen leyleğe yardım eli

Yeniakit Publisher
2020-08-22 10:32:56 -
Mersin'de göç yolunda yorgun düşen leyleğe yardım eli

MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde, göç yolunda yorgun düşerek bir bahçeye inen leylek gücünü toparlayabilmesi için bakıma alındı.

İlçede süs bitkileri yetiştiriciliği yapan Yusuf Dölek, bahçesinde gezerken gördüğü leyleğin uçamadığını fark edince hayvana yem ve su verdi.

Daha sonra Dölek'in durumu bildirmesiyle Doğa Koruma ve Milli Parklar Erdemli Şefliği ekipleri leyleği alıp, veterinere götürdü.

Veteriner hekim Ayşe Dülger'in muayene ettiği leyleğin, göç sırasında açlıktan ve susuzluktan yorgun düştüğü belirlendi.

Leylek, bakım yapılması ve gücünü toplayabilmesi için Tarsus Hayvanat Bahçesine götürüldü.

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