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Gündem Mersin'de feci kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var!
Gündem

Mersin'de feci kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var!

Yeniakit Publisher
2024-05-26 20:57:00 - 2024-05-26 21:05:59
Mersin'de feci kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var!

Mersin-Adana kara yolu Tarsus Yenice Kavşağı'nda bir yolcu otobüsün de karıştığı zincirleme kazada ilk belirlemelere göre 10 kişinin öldü, 30 kişi yaralandı.

Mersin-Adana kara yolu Tarsus Yenice Kavşağı'nda bir otobüsün de karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

YOLCU OTOBÜSÜ DEVRİLEREK KARŞI ŞERİDE GEÇTİ

Alınan bilgiye göre, Adana istikametinden gelen bir otobüsün yağışlı havada kayarak devrilip karşı şeride geçmesiyle ikisi otomobil, biri kamyonet 4 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

Kazanın yaşandığı bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

10 VATANDAŞ HAYATINI KAYBETTİ!
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Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, kazaya ilişkin yaptığı açıklamada ilk belirlemelere göre 10 kişinin öldüğünü, 30 kişi yaralandığını bildirdi.

 

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Yorumlar

ata

bas bas da nereye kadar???
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