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Aktüel Mersin'de ev yangınında 2 Suriyeli bebek öldü
Aktüel

Mersin'de ev yangınında 2 Suriyeli bebek öldü

Yeniakit Publisher
2020-12-29 18:42:37 -
Mersin'de ev yangınında 2 Suriyeli bebek öldü

MERSİN (AA) - Mersin'in Silifke ilçesinde bir evde çıkan yangında Suriye uyruklu 2 bebek hayatını kaybetti.

Mukaddem Mahallesi 167. Sokak'taki iki katlı evin üst katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangını söndüren ekipler, biri yerde biri beşikte 2 bebeği yerde hareketsiz halde buldu.

Sağlık ekipleri Suriye uyruklu 3 aylık Salih Elşevaş ile 2 yaşındaki Khawla Elşevaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Bebeklerin cenazesi Silifke Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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