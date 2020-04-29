  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Mersin'de eşinin tornavidalı saldırısına uğradığı iddia edilen kadın yaralandı

2020-04-29 14:20:55 -
Mersin'de eşinin tornavidalı saldırısına uğradığı iddia edilen kadın yaralandı

MERSİN (AA) - Mersin'de eşinin tornavidalı saldırısına uğradığı iddia edilen kadın yaralandı.

İddiaya göre, merkez Toroslar ilçesinde yaşayan E.G. ile boşanmak istediğini söylediği eşi H.G arasında kavga çıktı.

Bunun üzerine H.G. tornavidayla saldırdığı eşini yaralayarak kaçtı. Sesleri duyan komşuların durumu bildirmesi üzerine, bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı kadın, Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis, çeşitli suçlardan kaydı bulunan şüpheliyi arama çalışmalarını sürdürüyor.

Zanlının, olaydan sonra sosyal medya hesabındaki paylaşımında eşini öldürmekle tehdit ettiği belirlendi.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı