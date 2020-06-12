  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Mersin'de eşini öldürdüğü iddia edilen sanığa ağırlaştırılmış müebbet

Yeniakit Publisher
2020-06-12 15:42:27 -
Mersin'de eşini öldürdüğü iddia edilen sanığa ağırlaştırılmış müebbet

MERSİN (AA) - Mersin'de, ayrı yaşadığı eşini öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Mersin 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına tutuklu sanık Süleyman E. (58), yaşamını yitiren Leyli E'nin (48) yakınları ve tarafların avukatları katıldı.

Sanık Süleyman E. savunmasında, olaydan pişmanlık duyduğunu ileri sürerek, yaşlı ve hasta olduğu gerekçesiyle tahliyesini istedi.

Sanık avukatı da müvekkilinin kendisine yönelik saldırıya karşılık verdiğini savunarak, "Süleyman E, maktulden yönelen haksız saldırıyı defetmek amacıyla eylemi gerçekleştirmiştir. Amacı kendini savunmaktır." iddiasında bulundu.

Mahkeme heyeti, sanığı "Eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Toroslar ilçesi Demirtaş Mahallesi'nde, 5 çocuk annesi Leyli E. 14 Mart 2019'da evinde uğradığı tahralı saldırıda hayatını kaybetmiş, olaydan sonra kaçan ve bir süre sonra teslim olan ayrı yaşadığı eşi Süleyman E. tutuklanmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 180 m² bağ evi
Satılık 180 m² bağ evi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı