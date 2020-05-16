  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Benzin ve motorine zam

BİM’de kârlı dönem

BİM’de kârlı dönem

Fatih'te film gibi görüntüler! Polis silah çekmek zorunda kaldı

Yıl sonu enflasyon beklentisi geriledi
için kalan
Aktüel

Mersin'de ekmeklerin arasında uyuşturucu taşıyan fırıncı yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-05-16 10:46:10 -
Mersin'de ekmeklerin arasında uyuşturucu taşıyan fırıncı yakalandı

MERSİN (AA) - Mersin'in Silifke ilçesinde ekmeklerin arasında uyuşturucu sevkiyatı yapıldığı iddiasıyla ilgili biri fırıncı iki şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri, Atakent Mahallesi'nde fırıncı A.K'nin aldığı siparişleri dağıttığı sırada içerisinde ekmek bulunan poşetlere uyuşturucu gizlediği bilgisine ulaştı.

Şüpheliyi takibe alan ekipler, bisikletiyle seyir halindeki A.K'yi durdurdu. Bisikletteki poşeti arayan ekipler, ekmeklerin arasına gizlenen iki poşette 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

A.K'nin ifadesi doğrultusunda uyuşturucuların sahibi olduğu ileri sürülen S.S. de gözaltına alındı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı