  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Mersin'de dolandırıcılık ve hırsızlık yaptığı ileri sürülen zanlı tutuklandı
Aktüel

Mersin'de dolandırıcılık ve hırsızlık yaptığı ileri sürülen zanlı tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-09-12 17:07:51 -
Mersin'de dolandırıcılık ve hırsızlık yaptığı ileri sürülen zanlı tutuklandı

MERSİN (AA) - Mersin'de kendisini istihbarat görevlisi olarak tanıtarak 2 kişiyi dolandırdığı iddia edilen ve bu kişilerin iş yerinden hırsızlık yaptığı belirlenen şüpheli tutuklandı.

H.K. ve A.O.K, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yandol Büro Amirliğine gelerek, kendisini istihbaratçı olarak tanıtan H.U'nun kendilerinden 100 dolar aldığını ve iş yerlerinden tişört çaldığını öne sürdü.

İş yerindeki güvenlik kamerasını inceleyen ekipler, şüpheli H.U'yu düzenledikleri operasyonla yakaladı.

Gözaltına alınan zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Zanlının iş yerinden tişört çalması güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Skandal karar sonrası çarpıcı açıklama: Arap Birliği çöküşünü ilan etti
Dünya

Skandal karar sonrası çarpıcı açıklama: Arap Birliği çöküşünü ilan etti

Batı Kuklası Arap Birliği'nin İsrail ile normalleşmeyi kınayan taslağın reddedilmesi kararını yorumlayan Filistinli uzmanlar, Arap Birliği'n..
CHP'li başkandan kan donduran sözler: Zaten bir ayakları çukurdaydı
Gündem

CHP'li başkandan kan donduran sözler: Zaten bir ayakları çukurdaydı

Faşizan çıkışlarıyla tanınan CHP’li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, kentte koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden insanlar hakkı..
İlginç ama gerçek... Etiyopya 2013'e girdi!
Dünya

İlginç ama gerçek... Etiyopya 2013'e girdi!

Dünya ülkeleri 2020 yılı içerisindeyken kendi özel Miladi takvimi bulunan Afrika ülkesi Etiyopya, 2013 yılına girdi.

Satılık 2014 model Volkswagen Passat
Satılık 2014 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı