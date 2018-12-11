Mersin'de doktorun aracından 44 kilo esrar çıktı

Mersin'de aracının bagajında 44 kilogram esrar ele geçirilen doktor, cezaevine gönderildi.



İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbarat doğrultusunda merkez Akdeniz ilçesindeki Yeşilçimen Mahallesi'nde terk edilmiş halde bulunan otomobilde arama yaptı. Aracın bagaj kısmında 9 parça halinde 44 kilogram esrar ele geçirildi. Ekipler, otomobilin sahibi doktor V.K'yi gözaltına aldı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı