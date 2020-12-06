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Aktüel Mersin'de denizi kirleten 25 gemiye 42 milyon 972 bin lira ceza
Aktüel

Mersin'de denizi kirleten 25 gemiye 42 milyon 972 bin lira ceza

Yeniakit Publisher
2020-12-06 12:14:15 -
Mersin'de denizi kirleten 25 gemiye 42 milyon 972 bin lira ceza

MERSİN (AA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi, son 20 aydaki denetimlerde denizi kirlettikleri belirlenen 25 gemiye 42 milyon 972 bin lira ceza kesti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekiplerince, Akdeniz ilçesindeki Çamlıbel Balıkçı Barınağı'nda denetim gerçekleştirildi.

Denetimlere katılan Başkan Vahap Seçer, ekiplerin yardımıyla drone uçurarak kontrollerde bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Seçer, belediye bünyesine kazandırılan drone ile deniz kirliliğine neden olan koşullara yönelik denetimler yapılacağını, yasa dışı hareket eden deniz araçlarına ceza uygulanacağını kaydetti.

Son 20 ayda gerçekleştirilen denetimlerde denizi kirlettikleri belirlenen 25 gemiye 42 milyon 972 bin lira kesildiği bildirildi.

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