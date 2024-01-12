Mersin'de denize giren 2 çocuk boğuldu
Mersin'in Akdeniz ilçesinde denize giren 2 çocuk boğularak hayatını kaybetti.
Mersin'in Akdeniz ilçesinde denize giren 2 çocuk boğularak hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre, balıkçı barınağı sahilinde 2 çocuk denize girdi. İsimler öğrenilemeyen çocuklar bir süre sonra suda çırpındığını gören çevredekiler, çocukları sudan çıkardı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede her iki çocuğun da hayatını kaybettiği belirlendi.
Çocukların cesedi morga kaldırıldı. (İLKHA)