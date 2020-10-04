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Yaşam Mersin'de çocuklarına şiddet uygulayan dayakçı baba tutuklandı
Yaşam

Mersin'de çocuklarına şiddet uygulayan dayakçı baba tutuklandı

Mersin'de çocuklarına şiddet uyguladığı görüntüleri, sosyal medyaya yansımasının ardından gözaltına alınan Halil Y. isimli 'dayakçı baba' tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2020-10-04 22:21:00 - 2020-10-04 22:23:45

Mersin'de yaşayan ve çocuklarına şiddet uyguladığı görüntülerle infiale neden olan 'dayakçı baba' tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mersin’in merkez Toroslar ilçesinde, Halil Y. adında bir şahıs , yaşları 16, 13 ve 9 olan üç çocuğuna şiddet uyguladı. Çocuklarına şiddet uyguladığı görüntüler sosyal medyaya yayılan baba emniyet ekipleri tarafından evinde gözaltına alındı.

'Dayakçı baba' tutuklandı

Gözaltına alınan Halil Y., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından akşam saatlerinde adliyeye sevk edildi. Halil Y, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntüler infiale neden oldu! Acımasız baba sosyal medyadan canlı yayınladı
Görüntüler infiale neden oldu! Acımasız baba sosyal medyadan canlı yayınladı

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