Mersin’de çocuklara gelişimsel tarama testi hizmeti

Akdeniz Belediyesi’nde, uzman psikolog tarafından klinik gözlem ve görüşme eşliğinde 0-6 yaş arası çocuklara ücretsiz ‘Denver II Gelişimsel Tarama Testi’ uygulanıyor. Kısa süre içinde 60 çocukla görüşüldü, 4’ü uzman doktorlara yönlendirildi.

Akdeniz Belediyesi, çocuklar ve ebeveynleri için yeni ve çok önemli bir hizmet başlattı. Belediyenin uzman psikologu tarafından, ’Denver-II Gelişimsel Tarama Testi’ uygulanması amacıyla çocuklar ve ebeveynleriyle görüşüldü. Görüşülen çocuklardan 4’ü uzman doktorlara yönlendirildi. Hizmetten duydukları memnuniyeti ifade eden ebeveynler, Akdeniz Belediyesine teşekkür ettiler.

Aileler, ilgili sağlık birimine yönlendiriliyor

Mahalle Evlerinde devam eden hizmetle ilgili bilgi veren Psikolog Gülnihal Bilim, Akdeniz ilçesinde, kadın ve çocuklara yönelik pek çok önleyici hizmet ve çalışmalar verdiklerini ifade etti. Bilim, “Bu hizmetlerden biri de 0-6 yaş arası çocuklarımıza yönelik klinik gözlem ve görüşme eşliğinde, içinde bulunduğu yaş dönemine uygun gelişim özellikleri gösterip göstermediğini, herhangi bir risk faktörü ya da gelişimsel gerilik olup olmadığını taramak amacıyla, gelişimsel değerlendirme, akabinde ebeveynlerine yönelik gelişimsel danışmanlık yapmaktayız. Bununla beraber, gelişimsel değerlendirmelerimizde risk durumu görüldüğünde, ebeveynleri ilgili sağlık birimine yönlendirmekteyiz” dedi.

"Uyum bozuklukları, ileride daha büyük sorunlara yol açabiliyor"

Anne-babaların; 0-6 yaş döneminde çocuklarında herhangi bir gelişimsel gerilik veya gecikme olup olmadığını, çocuk okula başlamadan fark edemediğine işaret eden Psikolog Bilim, “Tabi çocuk okula başladıktan sonra da bu güçlükler ve sorunlar katlanarak artıyor. Uyum bozuklukları, öğrenme sürecinde sorunlar ve aile hayatında olumsuzluklar ortaya çıkıyor. Erken dönemde saptanamayan gerilik ve gecikmeler, uyum ve öğrenme süreçlerini olumsuz etkiliyor” diye konuştu.

’Denver II Gelişimsel Tarama Testi’nin, aralarında Türkiye’nin de olduğu 50’den fazla ülkede uygulandığını kaydeden Bilim, 0-3 yaş döneminde sık olmakla beraber, 0-6 yaş arası çocukların düzenli olarak gelişimsel takibinin yapılması ve gelişimsel danışmanlığın verilmesi gerektiğinin altını çizdi. Bilim; “Biz de bu hizmeti daha ulaşılabilir hale getirmek amacıyla, Akdeniz Belediyesi olarak, 0-6 yaş arası çocuklarımıza bu testi uyguluyoruz. Amacımız, sağlıklı gelişen ve büyüyen çocuklar ve bilinçli ebeveynler kazandırmak” ifadelerini kullandı.