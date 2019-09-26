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Mersin'de çiftçiyi kivi hasadı memnun etti

Mersin Kösereli'de yetiştirilen kiviler için hasat etkinliği düzenlendi. Erdemli Ziraat Odası Başkanı Şahin, "900 rakımda yetiştirilen kiviler kilogramı 4 liradan satıldı." dedi.

26 Eylül 2019 Perşembe 11:13
Mersin'de çiftçiyi kivi hasadı memnun etti

Mersin'in Erdemli ilçesinde yetiştirilen kivi, 4 lirayı bulan kilogram fiyatıyla üreticisini memnun etti.

İlçenin 900 rakımdaki mahallesi Kösereli'de yetiştirilen kiviler için hasat etkinliği düzenlendi.

Erdemli Ziraat Odası Başkanı Rasim Şahin, çiftçiler Ali Şensoy ve Servet Çalış'ın bahçelerinde gerçekleştirilen etkinliğe katılarak, bereketli hasat geçirmelerini diledi.

Şahin, hasadın ardından AA muhabirine açıklamada, "limonun başkenti" olarak bilinen Erdemli ilçesinde, üretimi hızla artan alternatif ürünlerden birinin de kivi olduğunu söyledi.

"Kivi yetiştiriciliği hızla gelişiyor"

Üretimin artması için sık sık fidan dağıtımı yaptıklarını ve bilgilendirme toplantıları düzenlediklerini belirten Şahin, "Kivi yetiştiriciliği hızla gelişiyor. Artık arazilerimizde kivi fidanlarını da sık sık göreceğiz. Biz de bundan yanayız." dedi.

İyi geçen mevsim koşullarının üretimi bereketlendirdiğini anlatan Şahin, "900 rakımda yetiştirilen kiviler kilogramı 4 liradan satıldı. Çiftçilerimizi tebrik ediyoruz." ifadesini kullandı.

Üreticiler verimden ve fiyattan memnun

Üretici Şensoy, 6 dönümlük arazide kivi yetiştirdiğini kaydederek, "Geçen yıl, yani fidanlar üç yaşındayken 6 dönümden 1 ton ürün almıştım, bu yıl ise 10 ton ürün bekliyorum." diye konuştu.

Servet Çalış da kivi üretimi yapmak için yaklaşık 10 kilometreden su taşıyarak fidanları büyüttüğünü vurgulayarak, "Kivi hem rekoltesiyle hem fiyatıyla bizleri memnun etti. Umarım bu iyi hasadı, sezonun tamamına yayabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

 

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Haber Tarihi: 26 Eylül 2019 Perşembe 11:13
  1. Mersin
  2. Kivi
  3. Hasat
  4. Anadolu Ajansı

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