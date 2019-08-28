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Mersin’de çeşitli suçlardan aranan 73 kişi yakalandı

Mersin’in merkez Akdeniz ilçesinde son bir haftada yapılan çalışmada çeşitli suçlardan aranan 73 kişi yakalandı.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 11:57
Mersin’de çeşitli suçlardan aranan 73 kişi yakalandı

Mersin’in merkez Akdeniz ilçesinde son bir haftada yapılan çalışmada çeşitli suçlardan aranan 73 kişi yakalandı.


İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Akdeniz ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri son bir haftada, aranan şahıslar üzerinde GBT sorgusu yaptı. Çeşitli suçlardan aranan 73 kişi yakalanarak cezaevine teslim edildi.


İlçede gerçekleştirilen hırsızlık olaylarına karşı yapılan çalışmalarda da ekipler, 6 kişiyi gözaltına aldı. Bölgede kasten yaralama, açıktan, iş yerinden, otodan, evden hırsızlıklar ile genel güvenliğin tehlikeye düşürülmesi, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, mala zarar verme, cinsel taciz konularında da çalışma yapan ekipler, 187 kişiyi yakaladı.


Uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yürüten ekipler, 2 kişiyi gözaltına alırken, 190 gram kubar esrar, 1 gram metamfetamin, 46 uyuşturucu hap ele geçirdi.


Güneş Mahallesi’nde şüpheli bir şahsı arayan ekipler, pompalı tüfek, 24 tüfeklere ait kartuş ele geçirirken, Şevket Sümer ve Karaduvar mahallerinde de sahte para olayıyla ilgili 3 kişiyi gözaltına aldı.


Özgürlük Mahallesi’nde meydana gelen yağma, gasp olayıyla ilgili de çalışma yapan ekipler, 3 kişiyi çalmış oldukları cep telefonla birlikte yakaladı.


Faili meçhul olayların aydınlatılmasına yönelik de çalışma yürüten ekipler, 7 faili meçhul olayı aydınlatarak, olayları gerçekleştiren 10 kişiyi gözaltına aldı.

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Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 11:57
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