  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Mersin'de cadde ve sokaklar sessizliğe büründü
Aktüel

Mersin'de cadde ve sokaklar sessizliğe büründü

Yeniakit Publisher
2020-12-18 22:37:45 -
Mersin'de cadde ve sokaklar sessizliğe büründü

MERSİN (AA) - Mersin'de, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamındaki sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla, cadde ve meydanlarda sessizlik oluştu.

Kısıtlamanın başladığı 21.00'dan itibaren, araç trafiğinin yoğun olduğu Gazi Mustafa Kemal, Adnan Menderes ve İsmet İnönü bulvarlarında sakinlik gözlendi.

Vatandaşların sıklıkla kullandığı Adnan Menderes Bulvarı ve sahil şeridi de sessizliğe büründü.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cadde ve kavşaklardaki denetimlerde, sokağa çıkan vatandaşların izinlerini kontrol etti.

Kovid-19 salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamındaki sokağa çıkma kısıtlaması, pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye'den Yunanistan'a sert tepki
Siyaset

Türkiye'den Yunanistan'a sert tepki

Dışişleri Bakanlığı, "Rodos Başkonsolosluğumuzda görevli sözleşmeli sekreter Sebahattin Bayram'ın Yunan makamlarınca casusluk iddialarıyla y..
Özgür Özel'in skandal sözleri sonrası Erdoğan'ın videosu paylaşım rekoru kırdı
Gündem

Özgür Özel'in skandal sözleri sonrası Erdoğan'ın videosu paylaşım rekoru kırdı

CHP Grup Başkanvekili zgür Özel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik skandal sözlerinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2014 yı..
Cihat Yaycı'ya ölüm tehdidi: Seni asacaklar
Gündem

Cihat Yaycı'ya ölüm tehdidi: Seni asacaklar

Müstafi Tümamiral Cihat Yaycı, FETÖ'cü hesaplar tarafından sosyal medya üzerinden ölüm tehdidi aldı.
Satılık 2018 model BMW 530İ-xDrive
Satılık 2018 model BMW 530İ-xDrive

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay