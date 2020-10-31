Mersin'de boş arsadaki patlamayla ilgili 2 zanlı daha yakalandı
Zanlıların adreslerinde patlayıcı ve düzenek oluşturmada kullanılan elektronik materyaller ele geçirildi
MERSİN (AA) - Mersin'in Yenişehir ilçesinde, boş arsada meydana gelen patlamayla ilgili 2 kişi daha gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 11 Ekim'de kentteki bir alışveriş merkezinin karşısındaki boş arsada meydana gelen ve 27 Ekim'de 4 olayın şüphelisinin yakalandığı patlamayla ilgili soruşturmayı genişletti.
Ekipler, kimliğini tespit ettiği 2 zanlıyı daha gözaltına aldı.
Zanlıların ikamet ve iş yerlerinde, patlayıcı, düzenek oluşturmada kullanılan elektronik materyaller ve dijital malzemeler bulundu.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Yenişehir ilçesinde 11 Ekim'de güvenlik güçlerinin ses etkili olduğunu değerlendirdiği patlama sonucu bölgeden geçen bir kişi hafif yaralanmıştı. Olayın 4 şüphelisi 27 Ekim'de gözaltına alınmıştı.