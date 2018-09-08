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Mersin'de bir evde 4 kilo 300 gram esrar ele geçirildi

Mersin'de Emniyet güçleri tarafından önceden belirlenen bir adrese düzenlenen operasyonda 4 kilo 300 gram esrar ele geçirildi.

08 Eylül 2018 Cumartesi 18:03
Mersin'de bir evde 4 kilo 300 gram esrar ele geçirildi

Mersin'de düzenlenen operasyonda 4 kilo 300 gram esrar ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Mezitli ilçesinin Tece Mahallesi'nde bir adrese operasyon yapıldı.

Yapılan aramada streç filme sarılı 4 kilo 300 gram esrar bulundu.

Olayla ilgili gözaltına alınan E.Ç. ve U.E.A, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Haber Tarihi: 08 Eylül 2018 Cumartesi 18:03
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