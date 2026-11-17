Mersin’de beton mikseri denize uçtu: Sürücü hayatını kaybetti!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Mersin’in Aydıncık ilçesinde kontrolden çıkarak denize düşen beton mikserinin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Onur Kara'nın (29) kullandığı plakası öğrenilemeyen beton mikseri, Mersin-Antalya kara yolunun Yenikaş mevkisinde şarampole devrildi.
Eğimli arazide yuvarlanan araç, denize düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, sahil güvenlik ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Bölgede araştırma yapan ekipler, arazide hareketsiz yatarken bulunan Kara'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Beton mikserinin sudan çıkarılması için çalışmalar sürüyor.