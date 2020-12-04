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Aktüel Mersin'de bataklığa saplanan yaralı eşek iş makinesiyle kurtarıldı
Aktüel

Mersin'de bataklığa saplanan yaralı eşek iş makinesiyle kurtarıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-04 11:15:49 -
Mersin'de bataklığa saplanan yaralı eşek iş makinesiyle kurtarıldı

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde, bataklıkta yaralı halde bulunan eşek, iş makinesiyle kurtarılarak tedaviye alındı.

Tarsus Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Akçakocalı Mahallesi'ndeki vatandaşlar, sulak alandaki bataklıkta bir eşeğin mahsur kaldığını görünce durumu Tarsus Doğa Koruma Milli Parklar Şefliğine bildirdi.

Ekipler, ilk incelemelerinde ayağının kırık olduğunu tespit ettikleri eşeği, saplandığı bataklıktan iş makinesine halat bağlayarak çıkardı.

Tarsus Hayvan Parkı'na götürülen eşek, tedavi ve bakıma alındı.


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