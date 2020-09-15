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Aktüel Mersin'de balık ölümlerinin yaşandığı gölette inceleme başlatıldı
Aktüel

Mersin'de balık ölümlerinin yaşandığı gölette inceleme başlatıldı

Yeniakit Publisher
2020-09-15 14:35:10 -
Mersin'de balık ölümlerinin yaşandığı gölette inceleme başlatıldı

MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesindeki bir gölette ölü balıkların bulunması üzerine, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı.

Esenpınar Mahallesi'ndeki gölette balık ölümleri ihbarını alan Erdemli Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, bölgede inceleme yapıp numune aldı.

Mahalle muhtarı Musa Çetin, gazetecilere yaptığı açıklamada, gençlerin durumu bildirmesi üzerine ekiplere bilgi verdiklerini söyledi.

Yaklaşık 20 yıldır gölette balık ölümlerinin yaşanmadığını belirten Çetin, "Çok üzüldük. Balık ölümlerinin nedenini de henüz bilmiyoruz. Bu nedenle İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünü aradık ve ekipler tahlil için gerekli numuneleri aldılar. Ölümlerin sebebi tetkik sonrasında ortaya çıkacak." diye konuştu.

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