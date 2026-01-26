  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Skandal video! Samsun’da polise küfür edip “Hadi bulun beni” dedi, sonra bakın ne oldu Kirli kumpas ellerinde patladı! İBB’den vatandaşın aklıyla alay eden Ağzından çıkanı kulağı duymuyor! Bu nasıl İsmet İnönü seviciliği Özgür Özel Avrupalılar Coca-Cola içmiyor, McDonals'a gitmiyor! İşte nedeni Siyaset sahnesinde şok sözler! Yer yerinden oynayacak! Özgür Özel'den kirli pazarlık ve "devlet" vaadi Hainlerin inlerine kilit vuruluyor! Avrupa’da beslenen yılanlar tek tek temizlenmeye başladı Milyonlarca sürücü için kritik hafta! Cüzdanları yakacak gecikme faizine dikkat Emeklilere kötü haber: Yüzde 35 zam geldi! "Çağdaş-laik" taciz kreşi! 26 Ocak 2026: Günün Âyet ve Hadisi
Gündem Mersin’de bahçe tartışması: Havaya ateş can aldı
Gündem

Mersin’de bahçe tartışması: Havaya ateş can aldı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Mersin’de bahçe tartışması: Havaya ateş can aldı

Mersin’de bir evin bahçesine giren grupla ev sahibi arasında çıkan tartışmada havaya ateş edilmesi sonucu, karşı binada bulunan 24 yaşındaki Suriye uyruklu bir kişi hayatını kaybetti; olayla ilgili baba ve oğlu gözaltına alındı.

Mersin Valiliği Suriye'deki olayları protesto etmek amacıyla DEM Parti Tarsus İlçe Başkanlığı organizasyonunda yaklaşık 100 kişinin katılımıyla Gazipaşa Mahallesi'nde saat 19.00'da izinsiz gösteri düzenlendiğini belirtti.

Valilik tarafından yapılan açıklamaya göre grup saat 20.20 sıralarında dağıldı.

"İzinsiz gösterinin sona ermesini müteakip bir grup şahsın bir evin bahçesine girmesi üzerine ev sahibiyle grup arasında tartışma yaşanmış ve ev sahibi tarafından havaya ateş açılmıştır" denilen açıklamada şunlar aktarıldı:

Havaya açılan ateş sonrası karşı binanın balkonunda bulunan Suriye uyruklu B.A'ya (24) mermi isabet etmiş ve B.A. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiştir. Olayın ardından havaya ateş eden H.K. (55) ve oğlu A.K. (23) silahla birlikte yakalanarak gözaltına alınmış olup soruşturma titizlikle sürdürülmektedir.

Türkiye’yi ayağa kaldıran kesik baş cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı! İşte dehşet anları
Türkiye’yi ayağa kaldıran kesik baş cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı! İşte dehşet anları

Gündem

Türkiye’yi ayağa kaldıran kesik baş cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı! İşte dehşet anları

Üvey oğluyla tartışma faciaya dönüştü
Üvey oğluyla tartışma faciaya dönüştü

Gündem

Üvey oğluyla tartışma faciaya dönüştü

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23