Mersin'de 65 yaş ve üzerindekilere üstü açık otobüsle şehir turu sürprizi

MERSİN (AA) - Mersin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzerindeki kişiler, üstü açık otobüsle düzenlenen yılbaşı etkinliğinde şehir turu attı.

Mezitli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerinde kalan 65 yaş ve üzerindeki kişiler için yılbaşı etkinliği düzenlendi.

Üstü açık otobüslerle kısıtlamadan muaf tutuldukları saatlerde evlerinden alınan vatandaşlara müzikler eşliğinde şehir turu attırıldı.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında maske ve sosyal mesafe kurallarına göre gerçekleştirilen etkinlikte yer alanlar, şarkılara danslarla eşlik etti.

Vatandaşlara şehir turunun ardından götürüldükleri Sanat Çarşısı'nda çeşitli ikramlar yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Neşet Tarhan, 65 yaş ve üstü vatandaşların etkinlikle keyifli vakit geçirdiklerini belirterek, "Uzun süredir evlerinden çıkamayan 65 yaş üstü insanlarımıza Mezitli'nin güzel havasında bir kent turu yaptırmak, aynı zamanda da yaşadıkları kentin güzelliklerini tanımalarına vesile olmak istedik. Güzel bir etkinlik oldu." ifadelerini kullandı.