Mersin'de 5 yaşındaki çocuk uçurtmayla oynarken kanala düştü
Yara almadan kurtulan çocuğun düşmesi kameraya yansıdı
MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde kapağı açık olan kanala düşen 5 yaşındaki çocuk yara almadan kurtuldu.
Akşemsettin Mahallesi'nde uçurtma uçuran A.Ç.Ç, bir internet sağlayıcısı firmaya ait yaklaşık 2 metre derinlikteki kanala düştü.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine ailesi tarafından kanaldan çıkarılan çocuk, yara almadan kurtuldu.
Kapağı açık kanala arkası dönük olan A.Ç.Ç'nin düşme anı, güvenlik kamerasına yansıdı.