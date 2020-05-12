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Aktüel

Mersin'de 5 yaşındaki çocuk uçurtmayla oynarken kanala düştü

Yara almadan kurtulan çocuğun düşmesi kameraya yansıdı

Yeniakit Publisher
2020-05-12 17:06:21 -
Mersin'de 5 yaşındaki çocuk uçurtmayla oynarken kanala düştü

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde kapağı açık olan kanala düşen 5 yaşındaki çocuk yara almadan kurtuldu.

Akşemsettin Mahallesi'nde uçurtma uçuran A.Ç.Ç, bir internet sağlayıcısı firmaya ait yaklaşık 2 metre derinlikteki kanala düştü.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine ailesi tarafından kanaldan çıkarılan çocuk, yara almadan kurtuldu.

Kapağı açık kanala arkası dönük olan A.Ç.Ç'nin düşme anı, güvenlik kamerasına yansıdı.


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