Mersin'de 5 yaşındaki çocuğa kum havuzu sürprizi yapıldı

MERSİN (AA) - Mersin'in Mezitli ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında "evde kal" çağrısına uyan 5 yaşındaki çocuğa kum havuzu sürprizi yapıldı.

Mezitli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Ahmet ve Yıldız Çakır çifti belediyeyi arayarak komşuları Efsun Uçuk'un oğlu Ateş'e kum havuzu sürprizi yapılmasını istedi.

Talep üzerine belediye ekipleri, ailenin bulunduğu apartmanın bahçesine küçük bir kum havuzu yerleştirdi.

Sürpriz yapılan Ateş, kum havuzunda oyuncaklarıyla vakit geçirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen anne Efsun Uçkun, komşularından gelen bu sürprize çok sevindiklerini belirterek, destek olanlara teşekkür etti.

Ahmet Yıldız da komşularına böyle bir sürpriz yaptıkları için mutlu olduklarını ifade etti.

Belediye ekiplerinin talebi kısa sürede yerine getirdiklerini aktaran Yıldız, "Ateş, tedbirler kapsamında bahçeye bile çıkmıyordu. Annesi de hemşire. Çocuklar için kısıtlamanın kaldırıldığı gün sürpriz yapmak istedik. Belediye ekiplerine teşekkür ediyoruz." diye konuştu.



