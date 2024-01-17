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Yerel Mersin'de 430 polisle 54 torbacıya şafak operasyonu
Yerel

Mersin'de 430 polisle 54 torbacıya şafak operasyonu

Yeniakit Publisher
2024-01-17 10:16:00 -

Mersin polisinin uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde 2 aylık süren çalışmasının ardından tespit edilen 54 şüphelinin yakalanması için şafak operasyonu yapıldı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ticareti yapan "torbacı" olarak tabir edilen "sokak satıcıları"na yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde planlı çalışma gerçekleştirdi. Şehir merkezi ve dış ilçelerde yaklaşık 2 aydır süren çalışmada polis, uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen 54 şahsı tespit etti.

Bugün sabah şafak vaktinde aralarında özel harekâtın da olduğu 110 ekipten oluşan 430 personel ve narkotik dedektör köpeklerinin katılımı ile 54 adrese operasyon yapıldı.
Belirlenen şüphelilerin gözaltına alınmaya devam edildiği, adreslerde arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

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