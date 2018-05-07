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Mersin'de 406 şişe sahte içki ele geçirildi

Mersin’de sahte içki üretimi yaparak piyasaya sürdükleri belirlenen 3 kişi, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.

07 Mayıs 2018 Pazartesi 10:20
Mersin'de 406 şişe sahte içki ele geçirildi

Gelen istihbaratı değerlendiren Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ’merdivenaltı’ diye tabir edilen yöntemle sahte içki imalatı yaparak piyasaya sürdükleri belirlenen şüphelilerin yakalanmasına için çalışma başlattı.

Çalışmalar kapsamında şüphelileri takibe alan polis, elde edilen bilgiler doğrultusunda zanlıların ev, iş yeri ve araçlarına yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda 406 şişe değişik boylarda sahte içki, 15 litre şişelenmeye hazır sahte içki, 156 adet sahte bandrol, 175 adet şişe kapağı, 1 litre anason, 400 ml içki ham maddesi, 80 adet tepe koruma bandı, 450 adet tepe yan bandı, 105 adet tepe koruma kapüşonu ve 300 adet tepe bandı ele geçirildi.

Olayla ilgili B.Ç., M.C. ve Ş.T. adlı şüpheliler ile bu şüphelilerin evinde bulunan cezaevi firarisi A.Ç. gözaltına alındı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: İHA

Haber Tarihi: 07 Mayıs 2018 Pazartesi 10:20
  1. Mersin

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