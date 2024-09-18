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Yerel Mersin'de 261 kilo 720 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
Yerel

Mersin'de 261 kilo 720 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2024-09-18 13:10:00 -
Mersin'de 261 kilo 720 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Mersin'de tırın dorsesinde 261 kilo 720 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 3 kişi yakalanarak ceza evine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şubesi ekipleri, yurt dışından bir tırla kente uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerce çalışma çerçevesinde Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda durdurulan tırın dorsesinde narkotik dedektör köpeğiyle arama yapıldı.

Aramada, plastik bidon ve plastik kaplara yerleştirilmiş 261 kilo 720 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Polis, uyuşturucuyla ilgili 3 şüpheliyi gözaltına alındı.

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