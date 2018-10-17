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Mersin'de 24 saat rehin alınan Suriyeliyi polis kurtardı

Borcu olduğu gerekçesiyle elleri ve gözleri bağlı şekilde 24 saat rehin alınan Suriye uyruklu kişi polis tarafından kurtarıldı.

17 Ekim 2018 Çarşamba 10:56
Mersin'de 24 saat rehin alınan Suriyeliyi polis kurtardı

Mersin’de yaşayan Suriye uyruklu M.A, yurt dışında bulunan Ş.E.'nin kendisine borcu olduğu gerekçesiyle, şahsın Türkiye’deki kardeşiyle irtibata geçerek, para istedi. Ş.E.’nin kardeşi ise borcu, kendisinin olmadığı gerekçesiyle kabul etmedi. 

Türkiye’ye getirebilmek için kadın çalışanını kullandı 
Bunun üzerine M.A. isimli şahıs, Ş.E.’yi Türkiye’ye getirebilmek için yanında çalışan kadın çalışandan sosyal medya üzerinden yazışmasını istedi. Sosyal medya üzerinden Ş.E. ile yazışan kadın çalışan, Ş.E.’den Türkiye’ye gelmesini ve yüz yüze görüşmek istedi. Ardından Türkiye’ye gelen Ş.E., M.A. ve arkadaşları tarafından bir evde elleri, gözleri ve ayakları bağlı bir şekilde rehin alındı. 



15 bin euro’luk borç için 55 bin euro istediler 
Şahıslar ardından 15 bin euro’luk borç için Ş.E.’nin yurt dışındaki kardeşinden 55 bin euro para istedi. Eşinin kaçırıldığını öğrenen Ş.E.’nin eşi N.E. ise Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğüne durumu bildirdi. Konunun Mersin Emniyet Müdürlüğüne bildirilmesinin ardından harekete geçen Gasp Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları araştırmada şüpheli M.A.'nın adresini tespit etti. Şüphelinin Mersin'in Mezitli ilçesinde bir site içerisindeki adresine operasyon düzenleyen ekipler, rehin alınan Ş.E.'yi kurtardı. 

Operasyonda, Ş.E. ile yazışarak Mersin’e gelmesini sağlayan N.A. ile olaya karıştıkları belirlenen M.A., O.A.A., K.A.S. ve H.E. isimli Suriyeli şahıslar gözaltına alındı. 

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

Haber Tarihi: 17 Ekim 2018 Çarşamba 10:56
  1. Kahramanmaraş
  2. Mersin
  3. rehine

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