Mersin'de 19 bin 734 adet uyuşturucu hap ele geçirildi Mersin'in Yenişehir ilçesindeki bir evde yapılan aramalarda, 19 bin 734 adet captagon uyuşturucu hap ele geçirilirken, 2 şüpheli de gözaltına alındı.

Mersin'de jandarma ekipleri, 19 bin 734 adet uyuşturucu hap ele geçirdi.



Suçun önlenmesi ve suçluların yakalanması için çalışmalarını sürdüren İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, merkez Yenişehir ilçesindeki bir eve operasyon düzenledi. Aramalarda 19 bin 734 adet captagon uyuşturucu hap ele geçiren ekipler, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.