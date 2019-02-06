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Mersin'de 19 bin 734 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

Mersin'in Yenişehir ilçesindeki bir evde yapılan aramalarda, 19 bin 734 adet captagon uyuşturucu hap ele geçirilirken, 2 şüpheli de gözaltına alındı.

06 Şubat 2019 Çarşamba 19:26
Mersin'de 19 bin 734 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

Mersin'de jandarma ekipleri, 19 bin 734 adet uyuşturucu hap ele geçirdi.

Suçun önlenmesi ve suçluların yakalanması için çalışmalarını sürdüren İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, merkez Yenişehir ilçesindeki bir eve operasyon düzenledi. Aramalarda 19 bin 734 adet captagon uyuşturucu hap ele geçiren ekipler, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

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Haber Tarihi: 06 Şubat 2019 Çarşamba 19:26
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