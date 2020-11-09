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Aktüel Mersin'de 1700 litre sahte içki ele geçirildi
Aktüel

Mersin'de 1700 litre sahte içki ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-11-09 10:54:19 -
Mersin'de 1700 litre sahte içki ele geçirildi

MERSİN (AA) - Mersin'in Mezitli ilçesinde düzenlenen operasyonda 1700 litre sahte içki ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ekipler, sahte içkiye yönelik operasyonlarını sürdürüyor.

Bu kapsamda şüpheli B.E.Ş'nin evine düzenlenen operasyonda farklı ebatlardaki varil ve bidonlarda toplam 1700 litre sahte içki ile 33 paket 100 gramlık maya, 1 litre gliserin, 1 litre anason, 4 aroma, 18 huni, 26 numune çubuğu, 6 alkol ölçme aleti, 3 akvaryum motoru, 22 pastör pipet ele geçirildi.

Gözaltına alınan B.E.Ş, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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