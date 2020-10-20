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Aktüel Mersin'de 1300 yıllık anıt ağacın zeytinleri hasat edildi
Aktüel

Mersin'de 1300 yıllık anıt ağacın zeytinleri hasat edildi

Yeniakit Publisher
2020-10-20 17:02:09 -
Mersin'de 1300 yıllık anıt ağacın zeytinleri hasat edildi

MERSİN (AA) - Mersin'in Mut ilçesinde anıt ağaç olarak tescillenen 1300 yıllık ağacın zeytinleri hasat edildi.

Mut Kaymakamı Muammer Köken, Haydar Mahallesi'ndeki hasat etkinliğinde, ilçede zeytin ve zeytinyağının önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Yaklaşık 280 bin dekarda, 15 milyon civarında zeytin ağacı bulunan ilçedeki üretimin bu yıl da bereketli olmasını temenni eden Köken, "Kayıtlı ve kayıtsız 15 milyon civarında zeytin ağacı varlığının bulunduğu ilçede bu yıl 200 bin ton zeytin ve 20 bin ton da zeytinyağı rekoltesi bekleniyor. İlçede 9 zeytin salamura işleme tesisi ile 17 zeytinyağı fabrikası faaliyet gösteriyor." diye konuştu.

Köken, anıt zeytin ağacından da yaklaşık 200 kilogram ürün toplanacağını, bundan elde edilecek zeytinyağının bir kısmının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye olarak götürüleceğini, kalanının da açık artırma yöntemiyle satılacağını belirtti.

Konuşmaların ardında etkinliğe katılanlar anıt ağaçtan zeytin hasadını gerçekleştirdi.

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