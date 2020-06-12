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Aktüel

Mersin’de 12 kilo esrar ele geçirildi

Mersin’de jandarma ekiplerince yapılan iki ayrı operasyonda, 12 kilo esrar ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2020-06-12 13:09:24 -
Mersin’de 12 kilo esrar ele geçirildi

Mersin’de jandarma ekiplerince yapılan iki ayrı operasyonda, 12 kilo esrar ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı.


İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, merkez Mezitli ilçesi Bozön Mahallesi’nde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüpheli, jandarma ekiplerince takibe alındı. Bir süre sonra ekiplerce durdurulmak istenilen zanlı, elindeki poşeti atarak kaçmaya çalışsa da kovalamaca sonucu yakalandı. Kaçarken attığı poşet içerisinde 6 kilo kubar esrar


maddesi ele geçirilen zanlı, sevk edildiği mahkemece adli kontrol kapsamında serbest bırakıldı.


Jandarma ekiplerinin yaptığı bir başka çalışmada ise Mersin-Adana Otoyolu kenarında bulunan bir tarlada narkotik köpeği ile yapılan aramada 5 kilo toz esrar ele geçirildi. Uyuşturucu maddeyi tarlaya sakladığı tespit edilen şüphelilerden biri Akdeniz ilçesi Iğdır Mahallesi’nde, diğeri ise D-400 Karayolu Karaduvar girişinde yakalandı. Mahkemeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol kapsamında serbest bırakıldı.

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