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Yerel Mersin ve Şanlıurfa'da yasa dışı bahis operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı
Yerel

Mersin ve Şanlıurfa'da yasa dışı bahis operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı

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Mersin ve Şanlıurfa'da yasa dışı bahis operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı

Mersin ve Şanlıurfa'da jandarmanın yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 6 şüpheli, Erdemli Adliyesi'nde tutuklandı. Aramalarda 13 cep telefonu ele geçti.

Mersin ve Şanlıurfa'da jandarma ekipleri tarafından yasa dışı bahse yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 6 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Mersin İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahisle ilgili çalışma yaptı. Ekiplerin yaptığı çalışmada yasa dışı bahisten elde edilen gelirin nakline aracılık eden şahıslar belirlendi. Belirlenen şüphelilerin yakalanması amacıyla Mersin merkezli 2 ilde operasyon düzenlendi; Mersin ve Şanlıurfa'daki eş zamanlı operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda 13 adet cep telefonu, 1 adet soğuk cüzdan tanımlı olmak üzere toplam 4 adet USB bellek, 2 adet dizüstü bilgisayar, 1 adet banka kartı, 1 adet tablet, 2 adet ajanda ve 1 adet dekonta el konuldu.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. Erdemli Adliyesi'nde nöbetçi mahkemeye çıkarılan 6 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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