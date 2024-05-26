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Gündem Mersin Valisi Pehlivan açıkladı! Kazada korkunç bilanço...
Gündem

Mersin Valisi Pehlivan açıkladı! Kazada korkunç bilanço...

Yeniakit Publisher
2024-05-26 21:17:00 - 2024-05-26 22:40:24
Mersin Valisi Pehlivan açıkladı! Kazada korkunç bilanço...

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Adana-Mersin karayolunda yaşanan trafik kazasına ilişkin son durumu açıkladı.

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, olay yerine giderek inceleme yapıp, kaza hakkında bilgi aldı. Gazetecilere açıklama yapan Vali Pehlivan, kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileyerek, üzüntüsünü dile getirdi.

Vali Pehlivan, "Şu anda Mersin ilimize bağlı Tarsus ilçemizin Yenice Mahallesi sınırları içerisindeyiz. Bugün akşam 19.00 sıralarında burada maalesef elim bir kaza gerçekleşti. Diyarbakır istikametinden Adana, oradan da Ankara ve İstanbul istikametine seyretmekte olan bir yolcu otobüsü otobanda nedeni henüz belirlenemeyen bir gerekçeyle şerit değiştirmek suretiyle karşı şeride geçti. Maalesef otobüs devrilerek gitmiş iki araçla çarpışmış, daha sonra karşı yönden gelmekte olan kamyonla da çarpışmasıyla can kayıplarımız oldu. Şu anda ilk belirlemelere göre 10 vefatımız, 39 da yaralımız var. İlk belirlemelere göre diyorum. Çünkü şu anda hastanelere intikallerimiz gerçekleşti. Gerçekten çok üzüldüm. Kayıplarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" dedi.


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Yorumlar

ata

yolun kayganlığı bi buna mı etki etmiş??? karşı yöne diğer araçlar niye geçememiş??? hızları mı yetmemiş, lastik dişleri mi izin vermemiş???
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