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Gündem Mersin Valiliğinden "Akkuyu NGS'de planlı patlatma" açıklaması
Gündem

Mersin Valiliğinden "Akkuyu NGS'de planlı patlatma" açıklaması

Mersin Valiliği, Akkuyu NGS'de yapılan planlı patlatma sonrası yakın çevredeki bazı ev ve seralarda hasar gelmesinden dolayı inceleme başlatıldığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-01-20 00:07:00 - 2021-01-20 00:09:25
Mersin Valiliğinden "Akkuyu NGS'de planlı patlatma" açıklaması

Mersin Valiliği, Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) inşaat çalışmaları sırasında planlı patlatma sonucunda bölgedeki bazı ev ve seralarda hasar oluştuğunu, konuyla ilgili inceleme başlatıldığını bildirdi.

Valilikten Akkuyu NGS'de planlı patlatma açıklaması

Valilikten yapılan açıklamada, Akkuyu NGS'de planlı patlatma yapıldığı belirtilerek şunlar kaydedildi:

"Akkuyu Nükleer Güç Santrali bölgesinde bugün yapılan planlı patlatma sonucu patlamanın etkisiyle Büyükeceli bölgemizde ev ve seralarda meydana gelen zararların tespitine yönelik zarar tespit komisyonu kurulmuş olup gerekli çalışmalara başlanmıştır. Patlatmayla ilgili gerekli incelemeleri yapmak üzere Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığından bir ekip görevlendirilmiştir. Konu her yönüyle incelenecek ve sorumlular hakkında gerekli işlemler yapılacaktır."

 

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