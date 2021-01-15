Mersin Üniversitesi personel alacak
Mersin Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimliği’nde istihdam edilmek üzere hemşire, psikolog, röntgen teknisyeni ve sağlık teknikerleri alacak.
Mersin Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimliği’nde istihdam edilmek üzere hemşire, psikolog, röntgen teknisyeni ve sağlık teknikerleri alacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre açık pozisyonlara başvuracak adaylar online başvuru formu, 2020 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi, diploma fotokopisi, kimlik fotokopisi, özel şart belgesi (varsa), 1 fotoğraf ve askerlik durum belgesiyle birlikte 29.01.2021 tarihine kadar Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen müracatta bulunacak.
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