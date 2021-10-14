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Ekonomi Mersin Üniversitesi öğretim üyesi alıyor
Ekonomi

Mersin Üniversitesi öğretim üyesi alıyor

Mersin Üniversitesi ilanla duyurduğu birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 23. 24. ve 26. maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği uyarınca 25 öğretim üyesi alacak.

Yeniakit Publisher
2021-10-14 14:05:00 -
Mersin Üniversitesi öğretim üyesi alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Başvurular 2547 sayılı Yükseköğretim Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ile Mersin Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri (2018) (Bakınız: http://www.mersin.edu.tr/universitemiz/2018-akademik-yukseltilme-ve-atanmaolcutleri) ve Mersin Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri (2021) (Bakınız: http://www.mersin.edu.tr/universitemiz/2021- ogretim-uyeligine-yukseltilme-ve-atanma-olcutleri)’ne göre değerlendirilecektir. Profesör ve Doçent kadrosu daimi statüdedir.

Başvuru Yeri ve Tarihi

Profesör ve Doçent kadrosu için Personel Daire Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için ise ilgili Fakülte Dekanlıklarına ve Yüksekokul Müdürlüklerine şahsen veya posta ile başvurulması gerekmektedir.

Başvurlar 14.10.2021 tarihinden itibaren 15 gün süre ile kabul edilecek.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

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