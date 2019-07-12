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Mersin Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı | Üniversite öğretim görevlisi alım başvurusu

Üniversiteler 2019-2020 eğitim öğretim yılına hazırlıklarına başladı. Pek çok üniversite öğretim üyesi alım ilanına çıktı. Öğretim görevlisi alımı yapan üniversiteler arasında Mersin Üniversitesi de yer aldı. Mersin Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Özel EğitimZihin Engellilerin Eğitimi için Dr. öğretim üyesi alımının yapılacağını duyurdu. Peki Mersin Üniversitesi öğretim üyesi başvuru şartları neler? Mersin Üniversitesi öğretim üyesi alım başvuruları ne zaman yapılacak? İşte üniversite öğretim üyesi alımlarına ilişkin son haber.

12 Temmuz 2019 Cuma 10:27
Mersin Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı | Üniversite öğretim görevlisi alım başvurusu

Üniversiteler 2019-2020 eğitim öğretim yılına hazırlıklarına başladı. Pek çok üniversite öğretim üyesi alım ilanına çıktı. Öğretim görevlisi alımı yapan üniversiteler arasında Mersin Üniversitesi de yer aldı. Mersin Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Özel EğitimZihin Engellilerin Eğitimi için Dr. öğretim üyesi alımının yapılacağını duyurdu. Peki Mersin Üniversitesi öğretim üyesi başvuru şartları neler? Mersin Üniversitesi öğretim üyesi alım başvuruları ne zaman yapılacak? İşte üniversite öğretim üyesi alımlarına ilişkin son haber.

Mersin Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alım ilanı şu şekilde: Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve ilgili yönetmelik uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

Başvurular 2547 sayılı Kanunun 23. maddesi ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ve Mersin Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri'nin ilgili maddelerine göre değerlendirilecektir.

(Bakınız: http://www.mersin.edu.tr/universitemiz/akademik-yukseltilme-ve-atanma-olcutleri) Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür.

- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gereklidir.

- İlanda yer alan unvanlar için istenen Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri'nde belirtilen yabancı dil başvuru koşuluna ilişkin YÖKDİL, YDS, KPDS, ÜDS ve ÖSYM tarafından yayımlanan güncel eş değerlik duyurusunda belirtilen diğer yabancı dil belgeleri geçerli olacaktır.(Belge üzerindeki geçerlilik tarihi varsa bu tarih esas alınacaktır.)

Mersin Üniversitesi öğretim görevlisi başvurusunda istenilen belgeler

-Üniversitemiz web sayfası (http://pdb.mersin.edu.tr/idari/personel-daire-baskanligi/subemudurlukleri/akademik-personel-sube-mudurlugu/ilan-basvuru-evraklari) adresinde bulunan "İlan Başvuru Evrakları" başlığı altında yer almaktadır.

-Bu belgelerin Doktor Öğretim Üyesi için 5 takım [1 fiziksel+4 dijital (CD veya Flash Bellek) olarak] hazırlanması gerekmektedir.

-Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için ilgili Fakülte Dekanlığına şahsen başvurulması gerekmektedir.

- 2547 Sayılı Kanun'un Ek 38. maddesi uyarınca belirlenen %20'lik kota kapsamında başvuru yapılabilecek Doktor Öğretim Üyesi kadrosu bulunmamaktadır.

Posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Başvuru ön koşullarını sağlamayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

Yanlış beyanda bulunarak atanmaya hak kazananların atamaları yapılmayacaktır. 

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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 10:27
  1. Mersin Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı
  2. üniversite öğretim görevlisi alım başvurusu

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