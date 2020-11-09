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Ekonomi Mersin Uluslararası Limanı'na "Fırsat Eşitliği Modeli" Sertifikası
Ekonomi

Mersin Uluslararası Limanı'na "Fırsat Eşitliği Modeli" Sertifikası

Genel Müdür Johan Van Daele: - "Sektörümüze Türkiye'nin ilk kadın vinç operatörlerini kazandırmış olmanın haklı gururunu yaşıyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-11-09 11:47:22 -
Mersin Uluslararası Limanı'na "Fırsat Eşitliği Modeli" Sertifikası

MERSİN (AA) - Mersin Uluslararası Limanı (MIP), Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) tarafından verilen Fırsat Eşitliği Modeli (FEM) sertifikasını almaya hak kazandı.

KAGİDER'den yapılan açıklamaya göre, iş yaşamında kadın istihdamı ve fırsat eşitliğini amaçlayan FEM sertifika programını tamamlayan en yeni kurum Mersin Uluslararası Limanı oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen KAGİDER Başkanı Emine Erdem, MIP'ın fırsat eşitliğinin sağlanmasına büyük katkılar sağladığını bildirdi.

Sertifikayı almaya hak kazanan kurumların toplumsal cinsiyet eşitliğine ve istihdamda kadının güçlenmesine duyarlı olduklarını tescil ettirmiş olduğunu belirten Erdem, şunları kaydetti:

"FEM sertifikası alarak yaklaşımımızı içselleştirdiği ve birçok kuruma örnek olduğu için Mersin Uluslararası Limanı'nı tebrik ederiz. FEM sertifikası programı, Türkiye'de iş dünyasında cinsiyet eşitliğinin sağlanabilmesi için örnek bir model. Bizimle birlikte yola çıkan şirketler hem istihdama katkıda bulunuyorlar hem de kadının güçlenmesini destekliyorlar."

MIP Genel Müdürü Johan Van Daele de kadının iş gücüne katılımının sürdürülebilir kalkınmanın en önemli unsurlarından biri olduğuna inandıklarını ifade ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Sektörümüze Türkiye'nin ilk kadın vinç operatörlerini kazandırmış olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Türkiye'nin lider limanı konumumuzu, fırsat eşitliği odaklı düzenlediğimiz iş süreçlerimizle güçlendirmeye çalışıyoruz. İşe alım, kişisel gelişim, kariyer hedefleri, performans arttırma ve terfi süreçlerinde tüm çalışanlarımıza fırsat eşitliği sunuyoruz. Önümüzdeki süreçte ise kadın çalışan sayımızı arttırmayı hedefliyoruz. Bu vizyonla ‘Fırsat Eşitliği Modeli’ sertifikasına sahip olmaktan mutluluk duyuyoruz."




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