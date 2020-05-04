  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Mersin sahillerinde korona virüs sakinliği

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsü dolayısıyla Mersin’de sahiller tamamen boşalırken, sahil şeridindeki caddelerde de araç trafiği yoğunluğu azaldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-04 13:17:11 -
Mersin sahillerinde korona virüs sakinliği

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsü dolayısıyla Mersin’de sahiller tamamen boşalırken, sahil şeridindeki caddelerde de araç trafiği yoğunluğu azaldı. 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından merkezde zaman zaman yoğunluklar yaşansa da emniyet güçleri vatandaşları zorunlu olmadıkça evden çıkmamaları ve sosyal mesafe konusunda uyarıyor.


Korona virüs tedbirleri kapsamında Türkiye’de birçok tedbir alınırken, insanların zorunlu olmadıkça sokağa çıkmaması isteniyor. İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelge ile Mersin’de sahiller tamamen boşalırken, Yunus tabir edilen motorize polisler de 24 saat devriye atıyor. Adnan Menderes Bulvarı boyunca da park yasağı uygulanırken, hiç kimsenin sahile girişine izin verilmiyor. Normal zamanda özellikle araç trafiği yönünden yoğun olan bulvarlarda tek tük araç geçerken, kentin meydanları da tamamen boşaldı. Özellikle sahillerde bulunan Atatürk ve Kültür parklarında sabah ve akşam saatlerinde ciddi bir yoğunluk olurken, bu günlerde sessizlik hakim.


Kentin merkezinde zaman zaman yoğunluk yaşansa da sahiller bölgelerinde vatandaşların sokağa çıkmadığı ve yoğunluk oluşturmadığı görülüyor.


Yetkililer, büyükşehirler arasında en az vakaya sahip iller içinde olan Mersin’de vatandaşların rehavete kapılmamasını, zorunlu olmadıkçı dışarı çıkmamasını istedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı