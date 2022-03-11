Mersin Ramazan İmsakiyesi (2022) Mersin iftar ve sahur vakti: Diyanet ezan saatleri…

2022 Mersin Ramazan İmsakiyesi sayfasından, Ramazan ayı boyunca Mersin için iftar saatleri takibi yapabilir bunun yanındda Mersin için sahur (imsak) vakitlerini saat saat Diyanet 2022 Ramazan imsakiyesi takviminden öğrenebilirsiniz. Mersin iftar kaçta, oruç kaçta açılıyor ya da Mersin sahur kaçta yapılır, oruç kaçta başlıyor? gibi sorularınızın cevabına hızlıca ulaşabilirsiniz. Bu sene on bir ayın sultanı Ramazan 2 Nisan'da başlıyor.

Mersin 2022 Ramazan imsakiyesi

Mersin Ramazan imsakiyesi ilk imsak saat 04:58’de Mersin ilk iftar saati 19:11’de olmakta. Mersin’de son imsak vakti 1 Mayıs 2022 Pazar günü saat 04:11 olurken, Mersin’de son iftar saati ise 19:36’da olmakta.

Orucu bozup sadece kazayı gerektiren durumlar nelerdir?

Yolculuk, hastalık gibi meşru bir mazerete dayalı olarak bozulan orucun, sadece kazası gerekir. Ayrıca, abdest alırken boğaza su kaçması gibi kasıt olmaksızın yemek-içmek; çiğ pirinç gibi beslenme amacı ve anlamı taşımayan, yenilip içilmesi mûtat olmayan veya toprak gibi insan tabiatının meyletmediği şeylerin yenilip içilmesi orucu bozup, sadece kazasını gerektirir (Merğînânî, el-Hidâye, II, 259, 267-270).

Keffâret ve adak oruçları ile nâfile oruçların başlanıp bozulması durumunda kazâ edilmeleri gereklidir.

Ramazan’da bir mazeret olmaksızın tutulmayan oruçlar, gününe gün kaza edilir. Ancak mazeretsiz olarak Ramazan orucunu tutmamak büyük günahtır.

Cinsel birleşme dışında tatmin, ağza giren yağmur, kar veya dolunun istemeyerek yutulması, abdest alırken, yıkanırken veya yüzerken suyun istemeyerek yutulması, kasten ağız dolusu kusulması orucu bozar ve bozulan orucun kaza edilmesini gerektirir (Merğînânî, el-Hidâye, II, 256-259, 263).

İmsak vaktinin girip girmediği konusunda şüphesi bulunan kimse yiyip içmeye devam ederken o esnada ikinci fecrin doğmuş olduğu ortaya çıksa, oruç bozulur ve kazâ edilmesi gerekir. Aynı şekilde güneşin battığını zannederek iftar ederken güneşin henüz batmadığı anlaşılsa yine kazâ gerekir (Merğînânî, el-Hidâye, II, 277-278).

Unutarak yiyip içtikten sonra orucunun bozulmuş olduğu zannıyla veya gece niyetlenemeyip gündüz niyetlendikten sonra, gündüz yapılan bu niyetin niyet sayılmayacağı zannıyla günün geri kalan kısmında bilerek bir şey yiyip içmek veya cinsel ilişkide bulunmakla oruç bozulur ve kaza edilmesi gerekir.