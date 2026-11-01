Ticaret Bakanı Ömer Bolat rekor rakamları açıkladı! Türkiye İslam dünyası ile ticarette tarihi zirveyi gördü!

Bakan Bolat, açılış töreninin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, B57+ İş Liderleri Zirvesi'nin gerçekleştirildiğini belirterek, "İSEDAK toplantılarının yalnızca siyasiler ve kamu yöneticileri düzeyinde kalmaması, özel sektör mensuplarının da toplantılarda bir araya gelip ticaret, yatırım, enerji, ulaştırma gibi birçok alanda görüş alışverişinde bulunmaları ve bir network oluşturmaları için 2 yıl önce İslam Ticaret ve Kalkınma Odası'nın başkanlığında B57 toplantılarının başlaması kararlaştırılmıştı." ifadelerini kullandı. Geçen yıl yapılan ilk organizasyonun Ticaret Bakanlığı tarafından da desteklendiğini söyleyen Bolat, şu açıklamada bulundu: "Bu yıl ikincisini yapıyoruz. Açılış toplantısı bitti, şimdi çalışma toplantıları başladı. Muhtelif ülkelerden iş insanları, ticaret, sanayi odası başkanları, üyeler, finansçılar, uzmanlar, akademisyenler gün boyunca özellikle küresel güney bölgesinin daha güçlü ve dayanıklı bir ekonomiye sahip olması konusunda yoğun fikir alışverişinde bulunacaklar, sunumlar yapılacak. İş insanları arasında B2B görüşmeleri, finans ve reel sektör buluşmaları gerçekleştirilecek. Biz de bu vesileyle ülkemizde yarın başlayacak COMCEC İSEDAK toplantıları için intikal eden kardeş ülke bakanları ile ikili görüşmeler yapacağız. Ülkelerimiz arasındaki ekonomik ilişkilerde geldiğimiz noktalar ve daha yükseğe nasıl çıkarabiliriz, ticaret hacmimizi, yatırım ilişkilerimizi konuşacağız."