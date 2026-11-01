Ticaret Bakanı Ömer Bolat rekor rakamları açıkladı! Türkiye İslam dünyası ile ticarette tarihi zirveyi gördü!

Bolat, Türkiye'nin İİT ile ekonomik ilişkileri geliştirmeye büyük önem verdiğine değinerek, "Dünyada son yıllarda baş gösteren korumacılık rüzgarları ve ticaret savaşları İslam ülkeleri arasında birbirimize daha sıkı bağlanmamızı ve entegrasyonumuzu ilerletmemizi mecburi kılmakta. Çünkü gelişmiş ülkeler pazarlarında daralan pazarlar ve yavaş yavaş kapanan kapılar karşısında bizlerin ekonomik gelişmemizi devam ettirmek ve halkımızın refah gücünü artırmak için mutlak surette İslam dünyasıyla, bölge ülkeleriyle ekonomik işbirliğimizi artırmamız gerekiyor." diye konuştu. Ticareti ve yatırımları artırmak için çalışmaların devam ettiğini söyleyen Bolat, şunları kaydetti: "Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki dönemde Türkiye'nin İslam dünyası ile dış ticaretinin toplam dış ticaretimizdeki payı yüzde 11'den yüzde 27'ye yükseldi. Hedefimiz 2028'de yüzde 30'a ulaşmak ve daha da ileriki yıllarda yükselmek. Cumhurbaşkanımızın ticaret diplomasisinde liderliği ve bizlere yol gösterici olması, gerek kamu, bakanlıkta gerekse özel sektörle beraber yaptığı yoğun dış diplomasiler, ticaret diplomasileri dış ticaretimizde ve İslam dünyasıyla dış ticaretimizde büyük aşamalar kaydetmemizi sağladı. Bu sadece ticaret alanında değil, Türkiye'ye çektiğimiz yatırımlar, Türkiye'den yapılan yatırımlar, enerji işbirliği, ulaşım koridorları ve özellikle müteahhitlik hizmetlerinde çok büyük ilerlemeler sağlandı. Birçoğu İslam ülkesi olmak üzere müteahhitlikte son 24 yılda yaklaşık 520 milyar dolarlık müteahhitlik projeleri kazanıldı. Bu konuda çalışmalar yoğun bir şekilde devam edecek."