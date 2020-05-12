Mersin ormanlarına 22 bin çam kese böceği yırtıcısı bırakıldı

Mersin Orman Bölge Müdürlüğü, ormanlara zarar veren çam kese böceği ile biyolojik mücadele çerçevesinde, bu böceğin yırtıcısı olan ve laboratuvarda ürettiği 22 bin adet calosoma sycophanta larvasını Mersin ormanlarına bıraktı.

Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ağaçlara zarar veren çam kese böceği ile başlatılan biyolojik mücadele çalışmaları devam ediyor. Mücadelede, özellikle çevre dostu, ekolojik dengeyi bozmayan biyolojik mücadeleyi tercih eden Mersin Orman Bölge müdürlüğü, 2011 yılından itibaren kimyasal mücadele yapmıyor.

Orman Bölge Müdürü Kenan Akduman, çam kese böceğinin yırtıcısı olan calosoma sycophantanın üretildiği laboratuvarda incelemelerde bulundu. Bu yıl biyolojik mücadelede hedeflerini aştıklarını belirten Akduman, “Zararlı bir böcek olan çam kese böcekleri, çam ağaçlarının ibrelerini yiyerek zarar vermekte, artım kayıplarına neden olmaktadır. Ancak hiçbir zaman kurutmamaktadır. Bu kapsamda, araziden toplanan yaklaşık bin 200 adet çam kese böceği yırtıcısı calosoma sycophanta ergini, Davultepe üretim laboratuvarına getirilerek üretilmiştir. Orman Zararlılarıyla Mücadele Şube Müdürlüğümüzün kontrolünde Mersin Orman İşletme Müdürlüğü Davultepe İşletme Şefliğince 20 bin adet olarak planlanan calosoma ergin larvalarının, çam kese böceği zararı görülen bölgemizin ormanlık alanlarına salınımı, mayıs ayı itibariyle 22 bin adet olarak 8 Orman İşletme Müdürlüğünce gerçekleştirilmiştir. Emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.