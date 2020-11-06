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Aktüel Mersin merkezli 7 ildeki sahte bahis kuponu operasyonunda 14 kişi tutuklandı
Aktüel

Mersin merkezli 7 ildeki sahte bahis kuponu operasyonunda 14 kişi tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-11-06 21:48:53 -
Mersin merkezli 7 ildeki sahte bahis kuponu operasyonunda 14 kişi tutuklandı

MERSİN (AA) - Mersin merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda, sahte bahis kuponuyla dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 36 kişiden 14'ü tutuklandı.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, ikramiye kazanmış gibi gösterilen sahte bahis kuponlarıyla dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 4 Kasım'da gözaltına alınan 48 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 12'si serbest bırakılırken, 36'sı sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye çıkarıldı.

Savcılıkta alınan ifadelerinin ardından 12 şüpheli daha serbest bırakıldı. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen 24 kişiden 14'ü tutuklandı, 10 kişi ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Adreslerinde bulunamayan 4 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

- Olay

Fotoğraf işleme programları aracılığıyla yaptıkları sahte kuponları, belirli ücret karşılığında sattıkları tespit edilen ve kimlikleri belirlenen 52 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarılmış, polisin Mersin, İstanbul, Kayseri, Ordu, Konya, Manisa ve Tunceli'deki operasyonlarında 48 kişi yakalanmıştı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerindeki aramada, çok sayıda dijital materyal, sahte bahis kuponu basımında kullanılan yazıcı, izinsiz kullanıldığı tespit edilen drone ve yüklü miktarda para bulunmuş, zanlıların banka hesaplarındaki incelemede de orantısız para transferi gerçekleştirildiği tespit edilmişti.

Soruşturmada ayrıca, sahte kuponlardan kazanıldığı iddia edilen parayı talep eden kişilerden "vergi" gibi bahanelerle yeniden ücret ödenmesi istendiği, dolandırıldıklarını anladıktan sonra iletişimi kesmek isteyen bu kişilerin zanlılar tarafından bir avukatın kimlik kartı kullanılarak tehdit de edildiği belirlenmişti.




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