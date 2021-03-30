Mersin Liman’ından bir rekor daha

Liman, 2019 yılında 1.9 milyon TEU konteyner iş hacmine ulaşarak bir önceki yıla göre yüzde 12 artış kaydetmiş, 2018 yılında elde ettiği 1.72 milyon TEU rakamıyla Türkiye konteyner limanları arasında ilk sıraya yerleşmişti. MIP Genel Müdürü Johan Van Daele, “Yüksek ihracat ve ithalat iş hacmiyle en yoğun zamanlarda maksimum terminal kapasitesine yakın çalışmaktayız. Mersin’in kilit rolünü korumak için de limanı verimli bir kapasiteye ulaştırmak zorundayız. Hinterlant ekosisteminin ihtiyacı olan hizmeti sunmak, bölgeye güçlü ve sürdürülebilir iş ortamı sağlamak için yoğun bir şekilde çalışmaya devam etmekteyiz. Sorumluluğumuzun bilinciyle bu alandaki faaliyetlerimizi artırmaya, daha çok insana yeni istihdam olanağı yaratmaya kararlıyız” dedi.