  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Korona Virüs Mersin koronavirüs vaka sayısı kaç?
Korona Virüs

Mersin koronavirüs vaka sayısı kaç?

Mersin koronavirüs vaka sayısı son dakika haberi. Mersin’de Corona Virüs vaka sayıları belli oldu. Artan korona vakaları sonrası Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri doğrultusunda yeni kısıtlamalar alındı. Alınan yeni tedbirlerin sonuçları önümüzdeki günlerde belli olacak. Kısıtlamaların ne denli gerekli olduğu bazı illerin günlük korona vaka sayılarıyla gözler önüne seriliyor. Mersin’de korona vaka sayıları bir hayli yüksek. Peki Mersin’de koronavirüs vaka, ölü ve tedavi edilen hasta sayısı kaç?

Yeniakit Publisher
2020-12-02 16:08:00 -
Mersin koronavirüs vaka sayısı kaç?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günlük korona virüs vaka sayılarını açıkladı. 1 Aralık tarihinde açıklanan 24 saatlik verilere göre; 6 bin 101 semptomatik olmak üzere toplam 30 bin 110 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam hasta sayısı 506 bin 966 oldu. Vefat sayısı ise 190 artarak 13 bin 936 yükseldi. Vaka sayılarının yüksek olduğu iller arasında Mersin de bulunmakta.

Mersin koronavirüs vaka sayısı kaç?

Mersin Tabip Odası Başkanı Dr. Mehmet Antmen, koronavirüs salgınının kontrolden çıktığını belirterek "10 gün öncesiyle bugün arasında bile büyük fark var. 10 gün önce günlük vaka sayısı bin diyorduk ama 1500'e çıktı. Şu anda tüm hastanelerde hem yoğun bakımda hem servislerde yatak sıkıntısı yaşanıyor" dedi.  Antmen, Mersin'de şehirler arası trafiğin kapatılması lazım gerektiğini de söyledi.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yaşar Alptekin acı haberi duyurdu
Medya

Yaşar Alptekin acı haberi duyurdu

Yaşar Alptekin, eşi Nilgün Altınyay'ın hayatını kaybettiğini açıkladı. Acı haberi sosyal medyadan duyuran Alptekin; 'Hayat arkadaşımı gerçek..
Fransa'dan Dağlık Karabağ'da skandal adım! Bölgeden fotoğraf geldi
Dünya

Fransa'dan Dağlık Karabağ'da skandal adım! Bölgeden fotoğraf geldi

Dağlık Karabağ'ın yeniden Azerbaycan'a geçmesinin ardından Fransızlar yeni bir hamleye imza atıyor. Bölgeden gelen başka bir fotoğrafta ise ..
Bakan Soylu'dan, İmamoğlu'na suikast iddialarına cevap
Siyaset

Bakan Soylu'dan, İmamoğlu'na suikast iddialarına cevap

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yalan haberle CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu kahramanlaştırmaya çalışan Oda TV'nin suikast iddialarına..
Satılık 2015 model Renault Clıo
Satılık 2015 model Renault Clıo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay