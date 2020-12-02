Mersin koronavirüs vaka sayısı kaç?
Mersin koronavirüs vaka sayısı son dakika haberi. Mersin’de Corona Virüs vaka sayıları belli oldu. Artan korona vakaları sonrası Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri doğrultusunda yeni kısıtlamalar alındı. Alınan yeni tedbirlerin sonuçları önümüzdeki günlerde belli olacak. Kısıtlamaların ne denli gerekli olduğu bazı illerin günlük korona vaka sayılarıyla gözler önüne seriliyor. Mersin’de korona vaka sayıları bir hayli yüksek. Peki Mersin’de koronavirüs vaka, ölü ve tedavi edilen hasta sayısı kaç?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günlük korona virüs vaka sayılarını açıkladı. 1 Aralık tarihinde açıklanan 24 saatlik verilere göre; 6 bin 101 semptomatik olmak üzere toplam 30 bin 110 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam hasta sayısı 506 bin 966 oldu. Vefat sayısı ise 190 artarak 13 bin 936 yükseldi. Vaka sayılarının yüksek olduğu iller arasında Mersin de bulunmakta.
Mersin koronavirüs vaka sayısı kaç?
Mersin Tabip Odası Başkanı Dr. Mehmet Antmen, koronavirüs salgınının kontrolden çıktığını belirterek "10 gün öncesiyle bugün arasında bile büyük fark var. 10 gün önce günlük vaka sayısı bin diyorduk ama 1500'e çıktı. Şu anda tüm hastanelerde hem yoğun bakımda hem servislerde yatak sıkıntısı yaşanıyor" dedi. Antmen, Mersin'de şehirler arası trafiğin kapatılması lazım gerektiğini de söyledi.