Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günlük korona virüs vaka sayılarını açıkladı. 1 Aralık tarihinde açıklanan 24 saatlik verilere göre; 6 bin 101 semptomatik olmak üzere toplam 30 bin 110 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam hasta sayısı 506 bin 966 oldu. Vefat sayısı ise 190 artarak 13 bin 936 yükseldi. Vaka sayılarının yüksek olduğu iller arasında Mersin de bulunmakta.

Mersin koronavirüs vaka sayısı kaç?

Mersin Tabip Odası Başkanı Dr. Mehmet Antmen, koronavirüs salgınının kontrolden çıktığını belirterek "10 gün öncesiyle bugün arasında bile büyük fark var. 10 gün önce günlük vaka sayısı bin diyorduk ama 1500'e çıktı. Şu anda tüm hastanelerde hem yoğun bakımda hem servislerde yatak sıkıntısı yaşanıyor" dedi. Antmen, Mersin'de şehirler arası trafiğin kapatılması lazım gerektiğini de söyledi.