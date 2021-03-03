Mersin hava durumu | Mesin’de hava nasıl olacak Meteoroloji?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege, Batı Karadeniz,Batı Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Eskişehir, Ankara'nın kuzey ve batısı, Karaman, Konya'nın güney ve batısı, Samsun, Adana, Mersin, Ağrı, Siirt, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yağışlı diğer yerlerin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile Uluslararası Hava değerlendirme kuruluşlarının tahminlerinden oluşan bölgemizdeki bazı merkezlerde hava durumları tahminleri.

Mersin hava durumu

03 Mar 2021 Çarşamba günü Yağmurlu ve açık hava devam edecek., sıcaklık 12°C ile 15°C arasında, rüzgar 1° yönünde 20 Km/h

04 Mar 2021 Perşembe günü Hava açık., sıcaklık 13°C ile 19°C arasında, rüzgar 310° yönünde 14 Km/h

05 Mar 2021 Cuma günü Oldukça açık., sıcaklık 13°C ile 19°C arasında, rüzgar 316° yönünde 12 Km/h

06 Mar 2021 Cumartesi günü Gökyüzü parçalı bulutlu., sıcaklık 13°C ile 17°C arasında, rüzgar 300° yönünde 9 Km/h

07 Mar 2021 Pazar günü Oldukça açık., sıcaklık 13°C ile 18°C arasında, rüzgar 318° yönünde 12 Km/h

08 Mar 2021 Pazartesi günü Oldukça açık., sıcaklık 14°C ile 19°C arasında, rüzgar 326° yönünde 15 Km/h